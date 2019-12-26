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    АПЛ. «Тоттенхэм» одолел «Брайтон», «Челси» примет «Саутгемптон»

    Обзор матчей 19-го тура английской Премьер-лиги

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    26 и 27 декабря в английской Премьер-лиге пройдут матчи 19-го тура.

    «Тоттенхэм» — «Брайтон» 2:1

    В стартовом матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле переиграл «Брайтон» — 2:1.

    «Чайкам» удалось открыть счет на 37-й минуте, когда Адам Уэбстер головой замкнул навесную подачу со штрафного от Паскаля Гросса.

    «Шпоры» отыгрались на 53-й минуте усилиями Гарри Кейна, который, ворвавшись в чужую штрафную, со второй попытки пробил вратаря гостей.

    Победный гол лондонцы забили на 72-й минуте. Деле Алли нанес красивый удар в дальний верхний угол после скидки от Сержа Орье.

    АПЛ. 19-й тур
    «Тоттенхэм» — «Брайтон» — 2:1 (0:1)
    Голы: 0:1 — 37 Уэбстер, 1:1 — 53 Кейн, 2:1 — 72 Алли«Тоттенхэм»: Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Алли, Лукас Моура (Дайер, 76), Сиссоко, Сессеньон (Ло Чельсо, 56), Уинкс (Эриксен, 68), Кейн«Брайтон»: Райан, Бернардо (Троссард, 76), Берн, Даффи, Скелотто (Биссума, 83), Стивенс, Муй, Альсате, Гросс, Уэбстер, Коннолли (Мопе, 68)Предупреждения: Берн (30), Уинкс (36), Санчес (39), Гросс (42), Лукас Моура (74), Сиссоко (84)

    В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает пятое место (29 очков), а «Брайтон» — 13-е (20 очков).

    «Астон Вилла» — «Норвич»

    26 декабря, 18:00 мск

    «Борнмут» — «Арсенал»

    26 декабря, 18:00 мск

    «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»

    26 декабря, 18:00 мск

    «Челси» — «Саутгемптон»

    26 декабря, 18:00 мск

    «Шеффилд Юнайтед» — «Уотфорд»

    26 декабря, 18:00 мск

    «Эвертон» — «Бернли»

    26 декабря, 18:00 мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

    26 декабря, 20:30 мск

    «Лестер» — «Ливерпуль»

    26 декабря, 23:00 мск

    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»

    27 декабря, 22:45 мск

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