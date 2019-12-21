«Брайтон» — «Шеффилд»: счет матча 0:1, обзор голов

В матче 18-го тура чемпионата Англиина выезде обыгралсо счетом 1:0.

Единственный мяч на 23-й минуте забил шотландский нападающий «клинков» Оливер Макбарни.

«Шеффилд» одержал победу в третьей игре подряд и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков. «Брайтон» с 20 очками на 13-м месте.

В параллельном матче «Ньюкасл» с минимальным счетом в родных стенах одолел «Кристал Пэлас» (1:0), благодаря голу парагвайского хавбека Мигеля Алмирона на 83-й минуте.

«Ньюкасл» с 25 очками на 9-й строке таблицы АПЛ, а «Кристал Пэлас» с 23 очками на 12-м месте.

В другом матче «Астон Вилла» на своем поле уступила «Саутгемптону» — 1:3.

По итогам встречи «Астон Вилла» идет на восемнадцатой позиции, а «Саутгемптон» поднялся на семнадцатую строчку. 0