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    Форвард киевского «Динамо» провалил допинг-тест после матча Лиги Европы

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    Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча Лиги Европы с «Мальме», сообщается на странице шоу «ТаТоТаке» в социальной сети Facebook.

    Артем Беседин
    Артем Беседин

    По информации источника, форвард отстранен от любой футбольной активности на 30 дней. Детали пока неизвестны.

    «19 декабря 2019 года ФК "Динамо" (Киев) был официально уведомлен о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА.

    На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются.

    Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, ФК "Динамо" (Киев) не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур», — сообщила пресс-служба киевского клуба.

    Беседин дебютировал в главной команде «Динамо» в марте 2016 года. В нынешнем сезоне он является лучшим бомбардиром бело-голубых в чемпионате Украины, забив восемь голов в 13 матчах.

    Также на счету 23-летнего футболиста 13 матчей и два гола за национальную команду страны.

    Матч «Мальме» — «Динамо» состоялся в Швеции 28 ноября в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Шведский клуб победил со счетом 4:3. 0

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