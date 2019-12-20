Форвард киевского «Динамо» провалил допинг-тест после матча Лиги Европы

Нападающий киевскогои сборной Украиныне прошел допинг-тест после матча Лиги Европы с, сообщается на странице шоу «ТаТоТаке» в социальной сети Facebook.

По информации источника, форвард отстранен от любой футбольной активности на 30 дней. Детали пока неизвестны.

«19 декабря 2019 года ФК "Динамо" (Киев) был официально уведомлен о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА.

На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются.

Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, ФК "Динамо" (Киев) не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур», — сообщила пресс-служба киевского клуба.

Беседин дебютировал в главной команде «Динамо» в марте 2016 года. В нынешнем сезоне он является лучшим бомбардиром бело-голубых в чемпионате Украины, забив восемь голов в 13 матчах.

Также на счету 23-летнего футболиста 13 матчей и два гола за национальную команду страны.

Матч «Мальме» — «Динамо» состоялся в Швеции 28 ноября в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Шведский клуб победил со счетом 4:3. 0