Зидан: «Реал» заслужил победу в матче с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала»прокомментировал гостевую ничью в матче 10-го тура испанского чемпионата с «Барселоной» (0:0).

«Мы заслужили победу в этой игре. Но это футбол, вы не всегда получаете то, что хотите. Я доволен игрой и поздравляю игроков, но нам нужно быть более сильными в атаке.

Когда создаешь момент на таком стадионе, как у "Барселоны", нужно использовать их. Однако я доволен тем, что сделали игроки, но у нас были шансы на победу», — цитирует Marca Зидана.

«Барселона» с 36 очками осталась на первой строчке в турнирной таблице Примеры, опережая «Реал» только по разнице мячей. 0