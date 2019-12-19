ФИФА на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга сильнейших сборных мира.

Лидирующую позицию в рейтинге продолжает занимать сборная Бельгии, за которой расположились Франция, Бразилия, Англия и Уругвай.

Сборная России завершила 2019 год на 38-м месте в рейтинге ФИФА, не изменив позицию с момента выхода предыдущей версии рейтинга.

Следующая версия рейтинга ФИФА выйдет 20 февраля 2020 года.

Рейтинг ФИФА от 19 декабря:

1 (1). Бельгия — 1765 очков,

2 (2). Франция — 1733,

3 (3). Бразилия — 1712,

4 (4). Англия — 1661,

5 (5). Уругвай — 1645,

6 (6). Хорватия — 1642,

7 (7). Португалия — 1639,

8 (8). Испания — 1636,

9 (9). Аргентина — 1623,

10 (10). Колумбия — 1622...

16 (16). Дания — 1598...

38 (38). Россия — 1470...

58 (58). Финляндия — 1386. 0