Футболисты сборной России
globallookpress.com
Лидирующую позицию в рейтинге продолжает занимать сборная Бельгии, за которой расположились Франция, Бразилия, Англия и Уругвай.
Сборная России завершила 2019 год на 38-м месте в рейтинге ФИФА, не изменив позицию с момента выхода предыдущей версии рейтинга.
Следующая версия рейтинга ФИФА выйдет 20 февраля 2020 года.
Рейтинг ФИФА от 19 декабря:
1 (1). Бельгия — 1765 очков,
2 (2). Франция — 1733,
3 (3). Бразилия — 1712,
4 (4). Англия — 1661,
5 (5). Уругвай — 1645,
6 (6). Хорватия — 1642,
7 (7). Португалия — 1639,
8 (8). Испания — 1636,
9 (9). Аргентина — 1623,
10 (10). Колумбия — 1622...
16 (16). Дания — 1598...
38 (38). Россия — 1470...
58 (58). Финляндия — 1386. 0