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    Сборная России завершила 2019 год на 38-м месте в рейтинге ФИФА

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    ФИФА на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга сильнейших сборных мира.

    Футболисты сборной России
    Футболисты сборной России

    Лидирующую позицию в рейтинге продолжает занимать сборная Бельгии, за которой расположились Франция, Бразилия, Англия и Уругвай.

    Сборная России завершила 2019 год на 38-м месте в рейтинге ФИФА, не изменив позицию с момента выхода предыдущей версии рейтинга.

    Следующая версия рейтинга ФИФА выйдет 20 февраля 2020 года.

    Рейтинг ФИФА от 19 декабря:

    1 (1). Бельгия — 1765 очков,
    2 (2). Франция — 1733,
    3 (3). Бразилия — 1712,
    4 (4). Англия — 1661,
    5 (5). Уругвай — 1645,
    6 (6). Хорватия — 1642,
    7 (7). Португалия — 1639,
    8 (8). Испания — 1636,
    9 (9). Аргентина — 1623,
    10 (10). Колумбия — 1622...
    16 (16). Дания — 1598...
    38 (38). Россия — 1470...
    58 (58). Финляндия — 1386. 0

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