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    «Ливерпуль» победил «Монтеррей» и вышел в финал клубного чемпионата мира

    «Монтеррей» — «Ливерпуль»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Клубный чемпионат мира Ливерпуль Футбол Англии
    В матче 1/2 финала клубного чемпионата мира «Ливерпуль» одержал победу над мексиканским «Монтеррем» со счетом 2:1.

    «Ливерпуль»
    «Ливерпуль»

    Счет в матче на 11-й минуте открыл английский клуб. Салах одним пасом разрезал центр мексиканской обороны, Кейта принял мяч в штрафной и пробил точно в сетку ворот.

    Спустя три минуты «Монтеррей» отыгрался. Заметался мяч по штрафной «Ливерпуля», с ударом с лёта Бекер справился, но уже добивание Рохелио Мори с линии вратарской стало голевым.

    А на первой добавленной минуте Салах повозился с мячом у лицевой, далее пасом у края штрафной «Монтеррея» нашёл Александер-Арнольда. Тот моментально сделал передачу низом к вратарской, где Фирмино опередил защитника и в касание переправил мяч в ворота.

    В финале проходящего в Катаре турнира мерсисайдцы 21 декабря сыграют с бразильским «Фламенго», ранее одержавшим победу над «Аль-Хилялем» (Саудовская Аравия).

    Клубный чемпионат мира. 1/2 финала
    «Монтеррей» (Мексика) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:2 (1:1)
    Голы: Кейта, 11 (0:1). Фунес Мори, 14 (1:1). Роберту Фирмину, 90+1 (1:2)«Монтеррей»: Бароверо, Родригес, Монтес (Лаюн, 79), Санчес, Медина, Ортис, Фунес Мори, Пабон (Меса, 82), Гальярдо, Писарро (Х.Гонсалес, 90), Ванджони«Ливерпуль»: Алиссон, Милнер (Александр-Арнолд, 75), Гомес, Хендерсон, Робертсон, Окслейд-Чемберлен, Кейта, Лаллана, Шачири (Мане, 68), Ориги (Роберту Фирмину, 85), СалахПредупреждения: Ванджони, 47. Гомес, 58. Гальярдо, 78
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