«Монтеррей» — «Ливерпуль»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 1/2 финала клубного чемпионата мираодержал победу над мексиканскимсо счетом 2:1.

Счет в матче на 11-й минуте открыл английский клуб. Салах одним пасом разрезал центр мексиканской обороны, Кейта принял мяч в штрафной и пробил точно в сетку ворот.

Спустя три минуты «Монтеррей» отыгрался. Заметался мяч по штрафной «Ливерпуля», с ударом с лёта Бекер справился, но уже добивание Рохелио Мори с линии вратарской стало голевым.

А на первой добавленной минуте Салах повозился с мячом у лицевой, далее пасом у края штрафной «Монтеррея» нашёл Александер-Арнольда. Тот моментально сделал передачу низом к вратарской, где Фирмино опередил защитника и в касание переправил мяч в ворота.

В финале проходящего в Катаре турнира мерсисайдцы 21 декабря сыграют с бразильским «Фламенго», ранее одержавшим победу над «Аль-Хилялем» (Саудовская Аравия).