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    «Эвертон» достиг договоренности с Анчелотти

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    Новостное агентство Sky Sports News сообщило на своей странице в Twitter, что «Эвертон» смог договориться с Карло Анчелотти.

    Карло Анчелотти
    Карло Анчелотти

    Таким образом, уже в ближайшее время ливерпульский клуб может подписать бывшего наставника «Наполи», который сменит ушедшего с поста Марко Силву.

    Анчелотти был уволен с поста главного тренера «Наполи» за неудовлетворительные результаты в чемпионате Италии. Хотя при нем команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов.
    Итальянец уже ранее работал в АПЛ. Он возглавлял «Челси» с 2009 по 2011 год.

    На данный момент «Эвертон» находится под руководством Данкана Фергюсона. В прошлом туре под его началом команда сумела удержать ничью на «Олд Траффорд» (1:1). 0

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