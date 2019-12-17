«Эвертон» достиг договоренности с Анчелотти

Новостное агентство Sky Sports News сообщило на своей странице в Twitter, чтосмог договориться с

Таким образом, уже в ближайшее время ливерпульский клуб может подписать бывшего наставника «Наполи», который сменит ушедшего с поста Марко Силву.

Анчелотти был уволен с поста главного тренера «Наполи» за неудовлетворительные результаты в чемпионате Италии. Хотя при нем команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Итальянец уже ранее работал в АПЛ. Он возглавлял «Челси» с 2009 по 2011 год.

На данный момент «Эвертон» находится под руководством Данкана Фергюсона. В прошлом туре под его началом команда сумела удержать ничью на «Олд Траффорд» (1:1). 0