Опубликовано полное расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига чемпионов: полный календарь 1/8 финала
globallookpress.com
Матчи первой стадии плей-офф пройдут 18-19, 25-26 февраля (первые матчи) и 10-11, 17-18 марта 2020 года (ответные матчи).
Откроют раунд 19 февраля встречи «Боруссия» Д — ПСЖ и «Атлетико» — «Ливерпуль».
Завершат стадию 1/8 18 марта игры «Бавария» — «Челси» и «Барселона» — «Наполи».
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Одна из наиболее любопытных пар — «Реал» и «Манчестер Сити» — сыграют 26 февраля в Мадриде и 17 марта в Манчестере.
Полностью календарь 1/8 финала Лиги чемпионов уже опубликован на LiveSport.Ru. 0