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    Слуцкий считает влияние Абрамовича на свою жизнь преувеличенным

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    Российский тренер Леонид Слуцкий заявил, что не созванивался с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем после ухода из «Витесса».

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Меня все спрашивают, но влияние Романа Аркадиевича на мою жизнь преувеличено. За последний год мы пару раз говорили по телефону и ни разу не встречались. Он не звонил после ухода из "Витесса".

    У каждого человека есть разные этапы в жизни. Когда я был в Англии и ходил на каждый матч "Челси", даже молодежку смотрел, то ему было интересно мое мнение.

    Когда интересы расходятся, то и повода для звонков нет. Мы не друзья с Абрамовичем, мы просто знакомые.

    Если он считает нужным, то может обратиться ко мне с вопросом», — сказал Слуцкий в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер». 0

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