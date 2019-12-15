Слуцкий считает влияние Абрамовича на свою жизнь преувеличенным

Российский тренерзаявил, что не созванивался с владельцем «Челси»после ухода из «Витесса».

«Меня все спрашивают, но влияние Романа Аркадиевича на мою жизнь преувеличено. За последний год мы пару раз говорили по телефону и ни разу не встречались. Он не звонил после ухода из "Витесса".

У каждого человека есть разные этапы в жизни. Когда я был в Англии и ходил на каждый матч "Челси", даже молодежку смотрел, то ему было интересно мое мнение.

Когда интересы расходятся, то и повода для звонков нет. Мы не друзья с Абрамовичем, мы просто знакомые.

Если он считает нужным, то может обратиться ко мне с вопросом», — сказал Слуцкий в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер». 0