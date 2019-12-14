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    «Бавария» разгромила «Вердер», «Боруссия» Д — «Майнц»

    «Бавария» — «Вердер»: счет матча 6:1, обзор голов

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    В рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на своем поле разгромила «Вердер» — 6:1.

    Филиппе Коутиньо
    Филиппе Коутиньо

    Главным героем встречи стал Филиппе Коутиньо, записавший на свой счет хет-трик (45, 63 и 78 минуты) и две результативные передачи.

    Роберт Левандовски отметился дублем (45+4 и 72), еще один гол забил Томас Мюллер (75).

    У бременской команды точный удар на счету Милота Рашицы (24).

    В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает четвертое место (27 очков), а «Вердер» — 15-е (14 очков).

    Дортмундская «Боруссия» на выезде уверенно расправилась с «Майнцем» - 4:0.

    По голу забили Марко Ройс (32), Джейдон Санчо (66), Торган Азар (69) и Нико Шульц (84).

    «Боруссия» в турнирной таблице идет третьей (29 очков), а «Майнц» — 14-м (15 очков).

    Другие результаты:

    «Герта» — «Фрайбург» — 1:0
    «Кельн» — «Байер» — 2:0
    «Падерборн» — «Унион» — 1:1 0

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