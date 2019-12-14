«Бавария» — «Вердер»: счет матча 6:1, обзор голов

Главным героем встречи стал Филиппе Коутиньо, записавший на свой счет хет-трик (45, 63 и 78 минуты) и две результативные передачи.
Роберт Левандовски отметился дублем (45+4 и 72), еще один гол забил Томас Мюллер (75).
У бременской команды точный удар на счету Милота Рашицы (24).
В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает четвертое место (27 очков), а «Вердер» — 15-е (14 очков).
Дортмундская «Боруссия» на выезде уверенно расправилась с «Майнцем» - 4:0.
По голу забили Марко Ройс (32), Джейдон Санчо (66), Торган Азар (69) и Нико Шульц (84).
«Боруссия» в турнирной таблице идет третьей (29 очков), а «Майнц» — 14-м (15 очков).
Другие результаты:
«Герта» — «Фрайбург» — 1:0
«Кельн» — «Байер» — 2:0
«Падерборн» — «Унион» — 1:1 0