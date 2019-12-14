«Бавария» — «Вердер»: счет матча 6:1, обзор голов

В рамках 15-го тура немецкой Бундеслигина своем поле разгромила— 6:1.

Главным героем встречи стал Филиппе Коутиньо, записавший на свой счет хет-трик (45, 63 и 78 минуты) и две результативные передачи.

Роберт Левандовски отметился дублем (45+4 и 72), еще один гол забил Томас Мюллер (75).

У бременской команды точный удар на счету Милота Рашицы (24).

В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает четвертое место (27 очков), а «Вердер» — 15-е (14 очков).

Дортмундская «Боруссия» на выезде уверенно расправилась с «Майнцем» - 4:0.

По голу забили Марко Ройс (32), Джейдон Санчо (66), Торган Азар (69) и Нико Шульц (84).

«Боруссия» в турнирной таблице идет третьей (29 очков), а «Майнц» — 14-м (15 очков).

Другие результаты:

«Герта» — «Фрайбург» — 1:0

«Кельн» — «Байер» — 2:0

«Падерборн» — «Унион» — 1:1 0