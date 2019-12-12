«Пари Сен-Жермен» — «Галатасарай»: счет матча 5:0, обзор голов

Турецкийпотерпел гостевое поражение от(0:5) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

Счет в матче был открыт на 32-й минуте. Неймар из центра поля выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Мбаппе, Килиан вытянул на себя Муслеру, а затем спокойно покатил мяч на Икарди, который не промахнулся мимо пустых ворот.

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Спустя три минуты Неймар протащил мяч по центру к штрафной площади, а затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади. Сарабия принял мяч и из-под Маркана Пабло пробил точно в левый угол ворот.

На 46-й минуте Неймар из центра поля выполнил передачу на левый фланг на ход Мбаппе. Килиан дошёл до линии штрафной площади, сместился в центр, увёл за собой Донка и при этом оставил мяч Неймару. Бразилец немного сблизился с Муслерой, а затем с левого угла штрафной площади пробил точно в правый угол ворот.

На 63-й минуте Неймар выполнил проникающую передачу на левый угол штрафной площади «Галатасарая», Мбаппе оторвался от защитников турецкого клуба, вышел на рандеву с Муслерой и отправил мяч в левый угол ворот.

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А на 84-й минуте в ворота «Галатасарая» был назначен пенальти за фол против Мбаппе. Эдинсон Кавани с «точки» спокойно послал мяч низом в правый угол ворот, Муслера пытался гадать и прыгнул в левый угол ворот.

Парижане без поражений заняли первое место в группе А с 16 очками и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Галатасарай» с 2 очками замкнул таблицу.