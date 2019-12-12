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    ПСЖ отгрузил пять безответных мячей «Галатасараю»

    «Пари Сен-Жермен» — «Галатасарай»: счет матча 5:0, обзор голов

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    Турецкий «Галатасарай» потерпел гостевое поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:5) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 32-й минуте. Неймар из центра поля выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Мбаппе, Килиан вытянул на себя Муслеру, а затем спокойно покатил мяч на Икарди, который не промахнулся мимо пустых ворот.

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    Спустя три минуты Неймар протащил мяч по центру к штрафной площади, а затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади. Сарабия принял мяч и из-под Маркана Пабло пробил точно в левый угол ворот.

    На 46-й минуте Неймар из центра поля выполнил передачу на левый фланг на ход Мбаппе. Килиан дошёл до линии штрафной площади, сместился в центр, увёл за собой Донка и при этом оставил мяч Неймару. Бразилец немного сблизился с Муслерой, а затем с левого угла штрафной площади пробил точно в правый угол ворот.

    На 63-й минуте Неймар выполнил проникающую передачу на левый угол штрафной площади «Галатасарая», Мбаппе оторвался от защитников турецкого клуба, вышел на рандеву с Муслерой и отправил мяч в левый угол ворот.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    А на 84-й минуте в ворота «Галатасарая» был назначен пенальти за фол против Мбаппе. Эдинсон Кавани с «точки» спокойно послал мяч низом в правый угол ворот, Муслера пытался гадать и прыгнул в левый угол ворот.

    Парижане без поражений заняли первое место в группе А с 16 очками и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Галатасарай» с 2 очками замкнул таблицу.

    Лига чемпионов. Группа A. 6-й тур
    «ПСЖ» (Франция) — «Галатасарай» (Турция) — 5:0 (2:0)
    Голы: Икарди, 32 (1:0). Сарабия, 35 (2:0). Неймар, 47 (3:0). Мбаппе, 63 (4:0). Кавани, 83 — с пенальти (5:0)«ПСЖ»: Рико, Кюрзава, Маркиньюс, Диалло, Бернат (Керер, 75), Мбаппе, Куасси (Верратти, 76), Сарабия, Паредес, Неймар, Икарди (Кавани, 68)«Галатасарай»: Муслера, Мариану, Маркан, Донк, Нагатомо, Сери (Сельчук Инан, 41), Н`Зонзи (Шенер Езбайраклы, 72), Эмер Байрам, Лемина, Беланда, Эмре Мор (Фалькао, 62)Предупреждения: Кюрзава, 45. Беланда, 50. Н`Зонзи, 57. Фалькао, 82. Муслера, 82. Сельчук Инан, 85. Лемина, 86
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