АПОЭЛ победил «Севилью», «Дюделанж» сыграл вничью с «Карабахом»

Кипрскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 6-го тура группы A Лиги Европы.

Единственный гол на 61-й минуте встречи забил защитник хозяев Вуядин Савич.

Отметим, что на 57-й минуте гости получили право на пенальти, но Мунас Даббур не реализовал удар.

Лига Европы. Группа A АПОЭЛ (Кипр) — «Севилья» (Испания) — 1:0 (0:0) Гол: Савич, 61Нереализованный пенальти: Даббур, 57 (вратарь)АПОЭЛ (Кипр): Белец, Меркис, Савич, Иоанну, Матич, Алеф, Яколиш (Макрис, 79), Михайлович, Лукас Соуза, Павлович (Де Винсенти, 70), Аль-Таамари (Эфрем, 90+1)«Севилья»: Буну, Эскудеро, Гомес, Гудель, Хоан Хордан (Оливер Торрес, 46), Посо, Х.Родригес, Эрнандес (Даббур, 46), Окампос, Рони Лопеш, Хиль (Мена, 68)Предупреждения: Гудель, 47. Эскудеро, 51. Рони Лопеш, 51. Иоанну, 54. Савич, 63. Алеф, 74. Окампос, 76

В параллельной игре азербайджанский «Карабах» сыграл вничью на своем поле с люксембургским «Дюделанжем» — 1:1.

Счет на 63-й минуте матча открылся хавбек гостей Сабир Бугрин. Окончательный счет на табло установил на первой компенсированной минуте полузащитник «Карабаха» Магайе Гейе.

Отметим, что с 46-й минуты хозяева играли в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Гара Гараев.

Лига Европы. Группа A «Карабах» (Азербайджан) — «Дюделанж» (Люксембург) — 1:1 (0:0) Голы: Бугрин, 63 (0:1). Гуйе, 90+1 (1:1)«Карабах» (Азербайджан): Магомедалиев, Садыгов, Гусейнов, Медведев, Аилтон, Мичел, Гараев, Кинтана (Хайме Ромеро, 64), Зубир, Ибрагимли (Ришард Алмейда, 50), Эмрели (Гуйе, 75)«Дюделанж»: Жубер, Шнелль, Колс, Лесквой, Бушуари, Штольц, Гарос, Моррен, Бугрин (Покар, 84), Беттайеб (Менди, 86), Бернье (Клапп, 78)Предупреждения: Гараев, 30. Моррен, 53. Мичел, 66. Бернье, 71Удаление: Гараев, 46

В плей-офф Лиги Европы из группы A вышли — «Севилья» (15 очков и первое место) и АПОЭЛ (10 баллов и вторая строчка). «Карабах» с 5 очками остался третьим, у «Дюделанжа» 4 очка. 0