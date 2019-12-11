Помазун: Мы приехали побеждать, нам важен престиж клуба

Вратарь ПФК ЦСКАподелился ожиданиями накануне игры в Лиге Европы с

«Не знаю, буду ли я играть. Сюда приехали 20 футболистов, и только завтра мы узнаем, кто сыграет.

Мы приехали побеждать. Нам важен престиж клуба. Надо выйти и показать хорошую игру. Это важно и болельщикам, им будет приятно, если мы завершим год победой.

С каждым годом прибавляю в тренировках. Хочется расти в мастерстве, но это приходит через матчи.

На нас настраиваются как на команду, которая два раза победила "Реал". Соперники знают, что мы сильны, у них больше мотивации, и это усложняет задачу», — приводит слова игрока клубная пресс-служба. 0