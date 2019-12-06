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    Маротта: Думаю, «Ювентус» снова станет чемпионом

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    Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта поделился ожиданиями о борьбе за чемпионство в текущем сезоне.

    Джузеппе Маротта
    Джузеппе Маротта

    «Прошло только 14 туров. Мы хорошо понимаем, что трудно будет выиграть скудетто в первом же сезоне. В "Ювентусе" собраны две сильные команды, так как у них есть по два игрока на каждую позицию.

    Думаю, что они снова станут чемпионами в этом сезоне. В любом случае я признаю, что не ожидал такого воздействия Антонио Конте на нашу команду», — цитирует Маротту Football Italia.

    В настоящее время «Интер» лидирует в турнирной таблице серии А, опережая «Ювентус» на одно очко.

    Напомним, что туринский клуб выигрывал чемпионат Италии последние восемь сезонов подряд. 0

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