Маротта: Думаю, «Ювентус» снова станет чемпионом

Генеральный директор «Интера»поделился ожиданиями о борьбе за чемпионство в текущем сезоне.

«Прошло только 14 туров. Мы хорошо понимаем, что трудно будет выиграть скудетто в первом же сезоне. В "Ювентусе" собраны две сильные команды, так как у них есть по два игрока на каждую позицию.

Думаю, что они снова станут чемпионами в этом сезоне. В любом случае я признаю, что не ожидал такого воздействия Антонио Конте на нашу команду», — цитирует Маротту Football Italia.

В настоящее время «Интер» лидирует в турнирной таблице серии А, опережая «Ювентус» на одно очко.

Напомним, что туринский клуб выигрывал чемпионат Италии последние восемь сезонов подряд. 0