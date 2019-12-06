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    Аллегри: Вернусь к работе не раньше июня

    Футбол Трансферы Футбол Италии Ювентус
    Экс-тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри намекнул, что будет работать в Англии и уже начал учить английский язык.

    Массимилиано Аллегри
    Массимилиано Аллегри

    «Вернусь в июне. Не знаю, можно ли это назвать творческим отпуском. Как только наши пути с "Ювентусом" разошлись, я сразу решил сделать перерыв на год. Я провел 18 лет на поле, тренировал еще 16, в итоге взял паузу спустя 34 года.

    Я рад, у меня есть возможность поразмышлять, пообщаться с людьми, заняться личной жизнью, чего я очень хочу, сходить в театр, на выставки искусства, почитать книги.

    Я беру уроки английского в Милане и уже вполне неплохо разговариваю. Аудирование дается мне сложнее всего. Если собеседник поможет мне и будет говорить медленнее, я пойму. Я смотрю фильмы на английском и понимаю книги.

    Следующий год будет важным. Я должен буду сделать ответственный выбор, и нужно быть к этому готовым. После пяти лет в "Ювентусе" я не хочу вернуться в игру и облажаться», — цитирует Аллегри ESPN.

    В последнее время Аллегри называли среди кандидатов на пост тренера «Баварии», «Тоттенхэма», «Арсенала», «Наполи» и «Манчестер Юнайтед». 0

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