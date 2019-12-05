Сульшер: Это было лучшее выступление Рашфорда под моим руководством

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»после победы над «Тоттенхэмом» в матче 15-го тура чемпионата Англии (2:1) отметил игру нападающего, который отметился в этой встрече дублем.

«Три очка — отличный результат. У нас уже было шесть ничьих, слишком много. Мы были в выигрышной позиции во всех из них. Сегодня был еще один из таких матчей, это отличный урок для нас — что произошло в последних двух играх перед Тоттенхэмом. Мы вернулись в отличной манере.

Это было лучшее выступление Маркуса Рашфорда под моим руководством — зрелое и агрессивное. Мы просто хотим, чтобы молодые игроки проявили себя и получили удовольствие», — приводит слова Сульшера BBC.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место (21 очко), а «Тоттенхэм» — восьмое (20 очков). 0