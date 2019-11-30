ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евро-2020Жеребьёвка Евро-2020
  • 16:42
    • Руководство «Витесса» приняло отставку Слуцкого
  • 21:20
    • Стали известны соперники сборной России по группе на Евро-2020
  • 21:11
    • СКА в гостях переиграл рижское «Динамо»
  • 19:43
    • Головин — игрок ноября в «Монако» по версии болельщиков
  • 18:56
    • Старых выиграла спринт на Кубке IBU, Глазырина третья
    Все новости спорта

    Самедов: Россия и Дания будут бороться за второе место, шансы равные

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2020 Жеребьевка Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Бывший футболист сборной России Александр Самедов поделился своим мнением касательно результатов жеребьевки. Он также оценил шансы российской команды на выход из группы.

    Александр Самедов
    Александр Самедов

    «Тяжёлая группа. Конечно, если выбирать между Финляндией и Уэльсом, то первые были предпочтительнее. Но Дания и Бельгия — серьёзные соперники. Начинаем с Бельгией? Наверное, лучше начинать с тем, с кем у тебя больше шансов. Начинай с Финляндией, было бы получше. Но тренерский штаб внесёт свои коррективы. По первоначальным раскладам всё идёт к тому, что решающий матч будет с Данией. Но с Бельгией играем дома, будут эмоции, поддержка. Почему и там не взять очки? Понятно, что Бельгия фаворит группы. А Россия и Дания будут бороться за второе место, шансы равные. Наша сборная ни в чём не уступает Дании, поэтому всё 50 на 50», — цитирует Самедова «Чемпионат». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Жеребьёвка Евро-2020
  • 21:01
    •
  • Прогноз
  • «Монако» — ПСЖ
  • 1.58
  • Завтра в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» воспользуется всеми проблемами «Байера»
  • «Бавария» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Выстоит ли «Вест Хэм» против «Челси»?
  • «Челси» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Выстоит ли «Монако» в игре с лидером Лиги 1?
  • «Монако» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» Футбол АПЛ. «Ман Сити» не смог обыграть «Ньюкасл», «Челси» проиграл «Вест Хэму»Подробности матчей 14-го тура чемпионата Англии по футболу 20:430
  • 17:33
    • «Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Ньюкаслом»
  • 17:01
    • «Реал» одержал выездную победу над «Алавесом»
  • 16:03
    • «Уфа» прервала безвыигрышную серию, одолев «Крылья»
    Антуан Гризманн Футбол Примера. «Реал» выиграл у «Алавеса», «Атлетико» против «Барселоны»Подробности матчей 15-го тура чемпионата Испании 20:420
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Арсенал» одержать долгожданную победу?
  • 2.83
    •
  • 21:28
    • «Лион» одержал волевую победу над «Страсбургом»
  • 21:01
    • «Ахмат» на последних секундах упустил победу над «Рубином»
  • 20:17
    • «Челси» потерпел второе поражение кряду в АПЛ
    Унаи Эмери Футбол Эмери — на выход. Фанатам больно смотреть за игрой «Арсенала»«Канониры» потерпели поражение от «Айнтрахта» Вчера в 20:260
  • 20:08
    • «Тоттенхэм» чуть не упустил победу над «Борнмутом»
  • 19:52
    • «Ливерпуль» в меньшинстве довел матч до победы
  • 19:29
    • «Боруссия» обыграла «Герту», «Лейпциг» выиграл у «Падерборна»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие