Самедов: Россия и Дания будут бороться за второе место, шансы равные

Бывший футболист сборнойподелился своим мнением касательно результатов жеребьевки. Он также оценил шансы российской команды на выход из группы.

«Тяжёлая группа. Конечно, если выбирать между Финляндией и Уэльсом, то первые были предпочтительнее. Но Дания и Бельгия — серьёзные соперники. Начинаем с Бельгией? Наверное, лучше начинать с тем, с кем у тебя больше шансов. Начинай с Финляндией, было бы получше. Но тренерский штаб внесёт свои коррективы. По первоначальным раскладам всё идёт к тому, что решающий матч будет с Данией. Но с Бельгией играем дома, будут эмоции, поддержка. Почему и там не взять очки? Понятно, что Бельгия фаворит группы. А Россия и Дания будут бороться за второе место, шансы равные. Наша сборная ни в чём не уступает Дании, поэтому всё 50 на 50», — цитирует Самедова «Чемпионат». 0