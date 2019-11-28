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    Нигматуллин: Еврокубковые матчи для ЦСКА не могут быть неважными

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    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги Европы между московским ЦСКА и болгарским «Лудогорцем».

    Руслан Нигматуллин
    Руслан Нигматуллин

    «Не нужно говорить, что Лига Европы как турнир не является достаточной мотивацией для ЦСКА. Еврокубковые матчи не могут быть неважными. Думаю, проблема кроется в другом — в самой команде. У ЦСКА очень много молодых игроков, которым свойственна нестабильность. Также есть определенные кадровые проблемы в составе», — цитируют Нигматуллина «Известия».

    Матч ЦСКА — «Лудогорец» пройдет в четверг, 28 ноября, начало — в 20:55 по мск.

    После четырех туров «Лудогорец» располагается на второй строчке в турнирной таблице группы H, имея в активе шесть очков. Подопечные Виктора Гончаренко набрали только один балл и занимают последнее место в квартете. 0

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