Нигматуллин: Еврокубковые матчи для ЦСКА не могут быть неважными

Бывший вратарь сборной Россииподелился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги Европы между московским ЦСКА и болгарским «Лудогорцем».

«Не нужно говорить, что Лига Европы как турнир не является достаточной мотивацией для ЦСКА. Еврокубковые матчи не могут быть неважными. Думаю, проблема кроется в другом — в самой команде. У ЦСКА очень много молодых игроков, которым свойственна нестабильность. Также есть определенные кадровые проблемы в составе», — цитируют Нигматуллина «Известия».

Матч ЦСКА — «Лудогорец» пройдет в четверг, 28 ноября, начало — в 20:55 по мск.

После четырех туров «Лудогорец» располагается на второй строчке в турнирной таблице группы H, имея в активе шесть очков. Подопечные Виктора Гончаренко набрали только один балл и занимают последнее место в квартете. 0