«Генк» — «Зальцбург»: счет матча 1:4, обзор голов

на выезде разгромил(4:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов в группе E.

Еще в первом тайме Дака и Минамино дважды поразили ворота бельгийцев. После перерыва «Зальцбург» продолжил владеть преимуществом и фактически похоронил интригу на 69-й минуте, когда забил Хван.

На 85-й минуте Самата сократил отставание «Генка», но точку поставил бомбардир австрийцев Холанд на 87-й минуте.

«Зальцбург» набрал 7 очков и занимает третье место в группе E. У «Генка» осталось одно очко в активе и последнее место.