«Генк» — «Зальцбург»: счет матча 1:4, обзор голов

«Зальцбург» еще борется за выход в плей-офф
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Еще в первом тайме Дака и Минамино дважды поразили ворота бельгийцев. После перерыва «Зальцбург» продолжил владеть преимуществом и фактически похоронил интригу на 69-й минуте, когда забил Хван.
На 85-й минуте Самата сократил отставание «Генка», но точку поставил бомбардир австрийцев Холанд на 87-й минуте.
«Зальцбург» набрал 7 очков и занимает третье место в группе E. У «Генка» осталось одно очко в активе и последнее место.
Лига чемпионов. Группа E
«Генк» — «РБ Зальцбург» — 1:4
Голы: Саматта, 85 — Дака, 43, Минамино, 45, Хван Хи Чхан, 69, Холанд, 87«Генк»: Куке, Деаст, Куэста, Лукуми, Мехле, Грошовски (Онуачу, 59), Берге, Де Норре, Ито (Хаджи, 79), Саматта, Пейнтсил (Бонгонда, 65)«РБ Зальцбург»: Коронел, Кристенсен, Онгуене, Вебер, Ульмер, Мепу, Юнузович, Минамино (Вальчи, 89), Собослаи, Хван Хи Чхан, Дака (Холанд, 62)Предупреждения: Саматта — Юнузович, Кристенсен