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    Тухель: ПСЖ начал игру с «Реалом» точно не на своем уровне

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    Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал итог матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Реалом» (2:2).

    Томас Тухель
    Томас Тухель

    «Это был не лучший наш матч. Начали точно не на своем уровне. Не хватало уверенности, смелости. И это — на фоне команды, которая за последнее время три раза выиграла Лигу чемпионов. Так что пришлось тяжело.

    В то же время мы показали характер, мы и не думали сдаваться. Когда забили первый гол, стало полегче. Помогло мастерство вратаря Наваса и игроков, вышедших на замену. У нас остается пространство для прогресса. Но надо сохранять спокойствие. А победа в группе у нас уже в кармане, ведь в пяти матчах мы набрали 13 очков», — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

    Напомним, ПСЖ (13 очков) и «Реал» (8) гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. 0

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