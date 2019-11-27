Тухель: ПСЖ начал игру с «Реалом» точно не на своем уровне

Главный тренер ПСЖпрокомментировал итог матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Реалом» (2:2).

«Это был не лучший наш матч. Начали точно не на своем уровне. Не хватало уверенности, смелости. И это — на фоне команды, которая за последнее время три раза выиграла Лигу чемпионов. Так что пришлось тяжело.

В то же время мы показали характер, мы и не думали сдаваться. Когда забили первый гол, стало полегче. Помогло мастерство вратаря Наваса и игроков, вышедших на замену. У нас остается пространство для прогресса. Но надо сохранять спокойствие. А победа в группе у нас уже в кармане, ведь в пяти матчах мы набрали 13 очков», — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

Напомним, ПСЖ (13 очков) и «Реал» (8) гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. 0