«Милан» — «Наполи»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью св домашнем матче 13-го тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла на стадионе «Сан-Сиро», завершилась со счетом 1:1.

Неаполитанцы вышли вперед на 24-й минуте. Лоренцо Инсинье с линии штрафной пробил в крестовину, мяч опустился прямо на голову Ирвину Лосано, который и записал свое имя на табло.

«Россонери» отыгрались спустя всего пять минут, когда мощный и точный удар в верхний угол с двадцати метров нанес Джакомо Бонавентура.

В турнирной таблице Серии А «Милан» занимает 13-е место (14 очков), а «Наполи» — седьмое (20 очков). 0