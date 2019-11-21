Шаронов хорошо знаком со стилем «Зенита»

Главный тренер «Рубина»рассказал о подготовке команды к матчу с «Зенитом» в 17-м туре чемпионата России.

«Для нас пауза прошла хорошо, больше времени на подготовку. Некоторые игроки уезжали в сборные, но их не так много, поэтому мы продуктивно провели этот цикл, несмотря на погоду.

Что касается дисквалификаций Зурико, Зуева и Ташаева, я всегда говорил, что команда не состоит из 11 игроков стартового состава, команда состоит из игроков, которые каждую минуту готовы выйти на поле и провести максимально качественно то количество времени, которое им будет выделено. Это и есть лицо команды, поэтому у нас с этим проблем не должно быть.

Сегодня делали акцент на стандарты. У нас по циклу сегодня стандарты. Мы "Зенит" хорошо знаем, у них есть, повторюсь, свой стиль игры, поэтому информации достаточно. Тем более, что мы с ними сыграли уже одну игру в чемпионате.

Игра сборной? Если брать игру с Бельгией, то она дала нам информацию, куда двигаться. Про Сан-Марино говорить смысла нет, потому что там любители играют. Более детально национальную команду оценит тренер внутри коллектива. Понятно, что по игрокам "Зенита" у нас есть информация не только по сборной, они играют достаточно много игр», — приводит слова Шаронова официальный сайт «Рубина». 0