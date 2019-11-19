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    Марадона уволен из «Химнасии»

    Футбол Латинская Америка
    Легендарный в прошлом футболист Диего Марадона отправлен в отставку с поста главного тренера аргентинской «Химнасии», сообщает Ole.

    Диего Марадона
    Диего Марадона

    По информации издания, причиной стали разногласия с руководством клуба.

    По данным TNT Sports, Габриэль Пеллегрино принял решение не переизбираться на пост президента «Химнасии».

    Марадона поддерживает Пеллегрино и ранее заявил, что может покинуть тренерский пост в случае ухода нынешнего президента клуба.

    Бывший капитан сборной Аргентины возглавил «Химнасию» в сентябре 2019 года. За это время команда одержала три победы и потерпела 5 поражений.

    В таблице чемпионата Аргентины «Химнасия» занимает 22-е место из 24 команд. 0

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