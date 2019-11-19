Марадона уволен из «Химнасии»

Легендарный в прошлом футболистотправлен в отставку с поста главного тренера аргентинской, сообщает Ole.

По информации издания, причиной стали разногласия с руководством клуба.

По данным TNT Sports, Габриэль Пеллегрино принял решение не переизбираться на пост президента «Химнасии».

Марадона поддерживает Пеллегрино и ранее заявил, что может покинуть тренерский пост в случае ухода нынешнего президента клуба.

Бывший капитан сборной Аргентины возглавил «Химнасию» в сентябре 2019 года. За это время команда одержала три победы и потерпела 5 поражений.

В таблице чемпионата Аргентины «Химнасия» занимает 22-е место из 24 команд. 0