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    ЦСКА разгромил «СКА Ростов-на-Дону» в товарищеском матче

    ЦСКА — «СКА Ростов-на-Дону»: счет 5:1, обзор голов

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    В рамках товарищеского поединка московский ЦСКА встретился с командой «СКА Ростов-на-Дону». «армейцы» обыграли соперника с разгромным счетом 5:1. Нисимура оформил «дубль».

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    Счет «красно-синие» открыли на 7 минуте. Сделал это Тикнизян. За этим последовали голы Нисимуры. До разгрома дело довел Лео. На перерыв команды ушли при счете 4:0.

    Через 4 минуты после начала второй половины матча Гогуа забил пятый гол ЦСКА. Только на 88 минуте встречи соперник «размочил» счет. Гол на счету Иванкова.

    Товарищеский матч
    ЦСКА — «СКА Ростов-на-Дону»
    Голы: 1:0 — Тикнизян (3), 2:0 — Нисимура (7), 3:0 — Нисимура (22), 4:0 — Сантос (40), 5:0 — Гогуа (49)ЦСКА: Помазун, Щенников, Гогуа, Шарлия, Набабкин, Карпов, Тикнизян, Марадишвили, Дзагоев, Сантос, Нисимура«СКА Ростов-на-Дону»: Кожухар, Гребенюк, Иванков, Козлов, Скрынник, Ахриев, Бендзь, Богатырев, Винниченко, Гриднев, Шаповалов
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