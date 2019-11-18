ЦСКА — «СКА Ростов-на-Дону»: счет 5:1, обзор голов

В рамках товарищеского поединка московскийвстретился с командой. «армейцы» обыграли соперника с разгромным счетом 5:1.оформил «дубль».

Счет «красно-синие» открыли на 7 минуте. Сделал это Тикнизян. За этим последовали голы Нисимуры. До разгрома дело довел Лео. На перерыв команды ушли при счете 4:0.

Через 4 минуты после начала второй половины матча Гогуа забил пятый гол ЦСКА. Только на 88 минуте встречи соперник «размочил» счет. Гол на счету Иванкова.