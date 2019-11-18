ЦСКА — «СКА Ростов-на-Дону»: счет 5:1, обзор голов

Виктор Гончаренко
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Счет «красно-синие» открыли на 7 минуте. Сделал это Тикнизян. За этим последовали голы Нисимуры. До разгрома дело довел Лео. На перерыв команды ушли при счете 4:0.
Через 4 минуты после начала второй половины матча Гогуа забил пятый гол ЦСКА. Только на 88 минуте встречи соперник «размочил» счет. Гол на счету Иванкова.
Товарищеский матч
ЦСКА — «СКА Ростов-на-Дону»
Голы: 1:0 — Тикнизян (3), 2:0 — Нисимура (7), 3:0 — Нисимура (22), 4:0 — Сантос (40), 5:0 — Гогуа (49)ЦСКА: Помазун, Щенников, Гогуа, Шарлия, Набабкин, Карпов, Тикнизян, Марадишвили, Дзагоев, Сантос, Нисимура«СКА Ростов-на-Дону»: Кожухар, Гребенюк, Иванков, Козлов, Скрынник, Ахриев, Бендзь, Богатырев, Винниченко, Гриднев, Шаповалов