«Реал» готов заплатить за Мбаппе рекордную сумму

готов предложить французскому400 миллионов евро трансфер форварда, утверждает Calciomercato.

Правда, сперва для осуществления данной сделки «Реалу» потребуется продать нескольких своих игроков. Контрактное соглашение Мбаппе с ПСЖ рассчитано до 2020 года.

Напомним, что на данный момент самым дорогим трансфером является переход бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» в ПСЖ, который был осуществлен за 222 миллиона евро.

В текущем сезоне нападающий провел за парижан 11 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. 0