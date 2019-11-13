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    «Реал» готов заплатить за Мбаппе рекордную сумму

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    «Реал» готов предложить французскому «Пари Сен-Жермен» 400 миллионов евро трансфер форварда Килиана Мбаппе, утверждает Calciomercato.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Правда, сперва для осуществления данной сделки «Реалу» потребуется продать нескольких своих игроков. Контрактное соглашение Мбаппе с ПСЖ рассчитано до 2020 года.

    Напомним, что на данный момент самым дорогим трансфером является переход бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» в ПСЖ, который был осуществлен за 222 миллиона евро.

    В текущем сезоне нападающий провел за парижан 11 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. 0

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