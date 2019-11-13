Клопп: ВАР может работать лучше, но никогда не будет на 100% точным

Юрген Клопп
globallookpress.com
«ВАР может работать лучше. Система никогда не будет точной на 100%, все это знают. Однако есть пара вещей, которые работают неправильно.
ВАР должен становиться лучше в части определения офсайдов и игры рукой.
От УЕФА поступало несколько хороших идей на тему того, как мы можем разобраться с этим. Так что все работают над улучшениями.
Место для ошибок все равно остается. Этим занимаются людьми, а люди не идеальны. Никто и не просит об идеальной работе, мы просто хотим правильных решений», — сказал Клопп Spy Sports. 0