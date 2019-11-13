Клопп: ВАР может работать лучше, но никогда не будет на 100% точным

Главный тренер «Ливерпуля»поделился мнением о работе системы видеопомощи арбитрам (ВАР).

«ВАР может работать лучше. Система никогда не будет точной на 100%, все это знают. Однако есть пара вещей, которые работают неправильно.

ВАР должен становиться лучше в части определения офсайдов и игры рукой.

От УЕФА поступало несколько хороших идей на тему того, как мы можем разобраться с этим. Так что все работают над улучшениями.

Место для ошибок все равно остается. Этим занимаются людьми, а люди не идеальны. Никто и не просит об идеальной работе, мы просто хотим правильных решений», — сказал Клопп Spy Sports. 0