Черышев не поможет сборной России в ближайших матчах

Полузащитник «Валенсии»из-за травмы не сыграет за сборную России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальными командами Бельгии и Сан-Марино, сообщает Superdeporte.

По данным источника, футболист пропустит несколько недель из-за травмы бедра, которую он получил в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (4:1).

Россияне со сборной Бельгии сыграют 16 ноября с Санкт-Петербурге, а встреча с Сан-Марино пройдет 19 ноября в Сарравалле. Напомним, что сборная России уже обеспечила себе выход в финальную стадию Евро-2020.

В отборе Евро-2020 28-летний Черышев провел пять матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. 0