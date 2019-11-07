Черышев не поможет сборной России в ближайших матчах

Денис Черышев
globallookpress.com
По данным источника, футболист пропустит несколько недель из-за травмы бедра, которую он получил в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (4:1).
Россияне со сборной Бельгии сыграют 16 ноября с Санкт-Петербурге, а встреча с Сан-Марино пройдет 19 ноября в Сарравалле. Напомним, что сборная России уже обеспечила себе выход в финальную стадию Евро-2020.
В отборе Евро-2020 28-летний Черышев провел пять матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. 0