Мещеряков: Сегодня игра была лучше, чем в Турине

Председатель совета директоров «Локомотива»прокомментировал поражение от(1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Команда подсела в конце. Хорошая команда, хорошо играет. Думаю, индивидуальное мастерство сыграло свою роль. В очередной раз говорю, что ребят не в чем упрекнуть.

На мой взгляд, сегодня игра была лучше, чем в Турине. У нас и моментов больше было, и тренерский штаб выбрал другую тактику. Она была неприятна "Ювентусу". Будем работать дальше.

Первый мяч получился курьезным? Это спорт. А потом давайте посмотрим, сколько Гильерме вытащил. Все бывает.

Главное, что команда не рассыпалась и он тоже после таких вещей. Это вызывает уважение», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс». 0