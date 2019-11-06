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    Мещеряков: Сегодня игра была лучше, чем в Турине

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    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

    «Локомотив» — «Ювентус»
    «Локомотив» — «Ювентус»

    «Команда подсела в конце. Хорошая команда, хорошо играет. Думаю, индивидуальное мастерство сыграло свою роль. В очередной раз говорю, что ребят не в чем упрекнуть.

    На мой взгляд, сегодня игра была лучше, чем в Турине. У нас и моментов больше было, и тренерский штаб выбрал другую тактику. Она была неприятна "Ювентусу". Будем работать дальше.

    Первый мяч получился курьезным? Это спорт. А потом давайте посмотрим, сколько Гильерме вытащил. Все бывает.

    Главное, что команда не рассыпалась и он тоже после таких вещей. Это вызывает уважение», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс». 0

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