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    Гончаренко: Если кто-то думает, что мы бросили Лигу Европы — это не так

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    Главный тренер ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о настрое команды накануне встречи с «Ференцварошем» в Будапеште.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Могу точно сказать: если кто-то думает, что мы бросили Лигу Европы и не будем сражаться, это не так. Важно одержать победу.

    Потом посмотрим, как сыграют "Эспаньол" и "Лудогорец". Понятно, что неприятную серию хочется изменить. Наша задача — изменить ее завтра.

    Надо смотреть отрезками от сборной к сборной. У нас еще две игры до следующей паузы, надеемся их провести хорошо.

    После побед есть эмоциональный подъем. Мы не выиграли у "Зенита", но подчистили нашу игру. Это касается и обороны, и атаки.

    Есть моменты, которые надо улучшать, и, надеюсь, что завтра будем смотреться лучше. Это первостепенная задача.

    Не мне оценивать, достоин игрок вызова в сборную или нет. Что касается игры Ахметова, он к нам приходил атакующим полузащитником.

    Его навыки в большей степени нацелены на пространство между линиями соперника. Мы его использовали в качестве опорника, он здорово прибавил в перехватах и отборах мяча.

    Он может сыграть ближе к атаке, хотя ему надо вспомнить эти навыки, особенно наладить взаимодействие с нападающими.

    Ввод Бистровича и Бийола — в том числе заполнение опорной зоны, надо строже располагаться по позициям, что не всегда получалось с Обляковым и Ахметовым.

    Надо говорить о неудачной серии в целом. Мы говорили, что надо почистить нашу игру. Когда проводишь много матчей, теряется внимание к деталям.

    Наша задача — восстановить те навыки, которые есть. Важно улучшить взаимодействие игроков в атаке и обороне, расположение по позициям.

    У нас много игроков вызывается в разные сборные. Это не самая приятная составляющая, но мы понимаем, что есть календарь сборных, еврокубки, чемпионат.

    Если бы никого не вызвали, это стало бы хорошим подспорьем», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0

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