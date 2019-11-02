«Сочи» — «Тамбов»: составы, коэффициенты, онлайн

огласили стартовые составы на матч 15-го тура чемпионата России, который пройдет 2 ноября на стадионе «Фишт».

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный.

Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Колдунов, Лагатор, Бахтияров.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасёв, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные: Сугробов, Таказов, Кулик, Клёнкин, Хосонов, Чернышов, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.

Начало матча — в 16:30 мск.

Коэффициент на победу «Сочи» — 2,01, на ничью — 3,40, на победу «Тамбова» — 3,88.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0