«Сочи» — «Тамбов»: составы, коэффициенты, онлайн

Игроки «Сочи» и «Тамбова»
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«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный.
Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Колдунов, Лагатор, Бахтияров.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасёв, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.
Запасные: Сугробов, Таказов, Кулик, Клёнкин, Хосонов, Чернышов, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.
Начало матча — в 16:30 мск.
Коэффициент на победу «Сочи» — 2,01, на ничью — 3,40, на победу «Тамбова» — 3,88.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0