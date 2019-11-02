«Сочи» — «Тамбов». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч РПЛ 2 ноября 2019 года

В субботу, 2 ноября, в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги «Сочи» на «Фиште» примет «Тамбов». Начало игры — в 16:30 по мск. Прогноз на «Сочи» — «Тамбов».

«Сочи»

ФК «Сочи» после 14 туров российского первенства расположился в зоне переходных матчей, на 14 месте. На счету у сочинцев находится 13 очков, уступая 12-й безопасной позиции два балла.

После того как «южане» в конце сентября обыграли дома 2:0 «Ахмат», затем они выдали 3-матчевую безвыигрышную серию — два раза проиграли и раз сыграли вничью.

В этот неудачный для себя период «барсы» по 0:2 уступили «Крыльям Советам» дома и «Ростову» в гостях, а также поделили очки в Туле с местным «Арсеналом» (1:1).

На «Фиште» в дебютном розыгрыше РПЛ «Сочи» провел на данный момент пять игр, в которых раз победил, раз закончил матч вничью и трижды уступил, разница мячей — 2:5.

«Тамбов»

«Тамбов» замыкает турнирную таблицу чемпионата России, заработав в 14 поединках всего 11 баллов, что на два меньше, чем у 15-й позиции.

Крупной домашней победой над «Уфой» со счетом 3:0, «волки» т.о. смогли прервать свою серию из поражений, состоящую на тот момент из четырех встреч.

Начали эту серию «красно-синие» с разгрома 0:4 от «Томи» в Кубке России, после чего трижды проиграли в чемпионате — 0:2 от «Крылышек» и по 1:2 от «Рубина» и «Урала».

Все прогнозы на РПЛ

В шести гостевых встречах текущего сезона РПЛ тамбовцы еще не побеждали, дважды сыграв вничью и четыре встречи проиграв, разница забитых и пропущенных — 6:11.

В прошлом сезоне, когда эти команды еще выступали в ФНЛ, в Сочи команды сыграли 0:0, в Тамбове верх взяли «южане» — 3:0.

Прогноз на «Сочи» — «Тамбов»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сочи» предлагают — 1.95.

На викторию «Тамбова» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.35.

Прогнозируем, что в поединке двух конкурентов в борьбе за выживание в РПЛ, команды будут стремится взять очки по максимуму и не будут отсиживаться в глухой обороне. Ставим — обе забьют. 0