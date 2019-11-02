«Рома» — «Наполи»: счет матча — 2:1, обзор голов

В центральном матче 11-го тура Серии Апринимала

Римляне одержали победу со счетом 2:1.

«Рома» вышла вперед уже на 19-й минуте матча усилиями Николо Дзаньоло. Через шесть минут хозяева могли удвоить преимущество, но Александар Коларов не реализовал пенальти.

На 55-й минуте «Рома» еще раз заработала пенальти. На этот раз к мячу подошел Жордан Верету и не сплоховал.

«Наполи» ответил голом Аркадиуша Милика на 72-й минуте встречи, но большего добиться гостям не удалось.

На пятой добавленной ко второму тайму минуте «Рома» осталась в меньшинстве — красную карточку получил Йылдырым Четин.

«Рома» набрала 22 очка и поднялась на третье место в Серии А. У «Наполи» — 18 очков и седьмая позиция. 0