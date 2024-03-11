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    «Рома» ушла от поражения в матче с «Фиорентиной»

    «Фиорентина» — «Рома»: счет матча 2:2 (1:0), обзор голов

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    «Фиорентина» дома сыграла вничью с «Ромой» в игре 28-го тура итальянской Серии А — 2:2.

    Роландо Мандрагора (в центре)
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    Роландо Мандрагора (в центре)

    На 18-й минуте с передачи Нико Гонсалеса счет открыл центральный защитник «фиалок» Лука Раньери.

    «Рома» смогла отыграться на 58-й минуте после точного удара алжирского полузащитника Уссема Ауара.

    Спустя 11 минут Роландо Мондрагора снова вывел хозяев вперед.

    Но «Рома» смогла уйти от поражения на 90+5-й минуте после точного удара испанского защитника Диего Льоренте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Рома 2:2
    Голы: 1:0 Лука Раньери (18'), 1:1 Уссем Ауа (58'), 2:1 Роландо Мандрагора (69'), 2:2 Диего Льоренте (90 + 5') Предупреждения: Джанлука Манчини (6'), Леандро Паредес (37'), Dean Donny Huijsen (45 + 1'), Джакомо Бонавентура (57'), Никола Миленкович (65'), Эван Н'Дика (68'), Томмазо Бальданци (76')

    В следующем туре «Фиорентина» сыграет на выезде с «Аталантой».

    Календарь и таблица Серии А

    «Рома» примет «Сассуоло».

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