«Фиорентина» — «Рома»: счет матча 2:2 (1:0), обзор голов

Роландо Мандрагора (в центре) Фото: globallookpress.com
На 18-й минуте с передачи Нико Гонсалеса счет открыл центральный защитник «фиалок» Лука Раньери.
«Рома» смогла отыграться на 58-й минуте после точного удара алжирского полузащитника Уссема Ауара.
Спустя 11 минут Роландо Мондрагора снова вывел хозяев вперед.
Но «Рома» смогла уйти от поражения на 90+5-й минуте после точного удара испанского защитника Диего Льоренте.
Футбол. Италия. Серия А
Фиорентина — Рома 2:2
Голы: 1:0 Лука Раньери (18'), 1:1 Уссем Ауа (58'), 2:1 Роландо Мандрагора (69'), 2:2 Диего Льоренте (90 + 5') Предупреждения: Джанлука Манчини (6'), Леандро Паредес (37'), Dean Donny Huijsen (45 + 1'), Джакомо Бонавентура (57'), Никола Миленкович (65'), Эван Н'Дика (68'), Томмазо Бальданци (76')
В следующем туре «Фиорентина» сыграет на выезде с «Аталантой».
«Рома» примет «Сассуоло».