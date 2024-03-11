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    Касаткина возьмет реванш у Стивенс?

    Стивенс — Касаткина. Ставка (к. 2.41) и прогноз на турнир в Индиан-Уэллс 11 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Стивенс — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Слоан Стивенс в третьем круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 11 марта, начало — в 22:30 мск. Стивенс — Касаткина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Женщины 11 Марта 2024 года

    Стивенс

    Бывшая третья ракетка мира начала турнир с победы над египтянкой Майар Шериф — 7:5, 6:3.

    В следующем матче Стивенс преподнесла небольшую сенсацию, выиграв у Сораны Кырсти со счетом 6:0, 7:5. Американка взяла реванш у румынки за поражение на февральском турнире в Дохе.

    Слоан второй раз в сезоне выиграла два матча подряд. В январе она дошла до третьего круга на Открытом чемпионате Австралии.

    В начале марта Стивенс проиграла латвийской теннисистке Анастасии Севастовой (3:6, 2:6) во втором круге турнира в Остине.

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    В Дубае чемпионка US Open-2017 тоже не прошла второй раунд, но здесь на ее пути оказалась Ига Свентек (4:6, 4:6).

    Касаткина

    Дарья в первом матче выиграла у француженки Осеан Доден — 6:3, 7:6.

    На этот раз россиянка надежно играла на своей подаче, позволив сопернице взять на приеме лишь гейм. В ее случае это действительно успех.

    Благодаря этой победе Касаткина прервала серию из трех поражений, которая началась в финале турнира в Дубая.

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    После этого 12-я ракетка мира проиграла Анастасии Павлюченковой в Дохе и уступила итальянке Лючии Бронцетти в Дубае.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Стивенс в этом матче можно поставить за 2.10, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.74.

    Прогноз: несмотря на уверенный старт, далеко не факт, что в ближайшем матче Дарья снова избежит серьезных ошибок. Скорее всего, на этот раз ее ждет нервная игра.

    К слову, в январе россиянка проиграла Стивенс во втором круге Australian Open со счетом 6:4, 3:6, 3:6.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.41.

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    Ставка и прогноз на матч Стивенс — Касаткина с коэффициентом 2.41. Дата матча: 11.03.2024. Прогнозы на теннис. Касаткина возьмет реванш у Стивенс?
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