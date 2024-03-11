Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Слоан Стивенс в третьем круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 11 марта, начало — в 22:30 мск. Стивенс — Касаткина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Стивенс

Бывшая третья ракетка мира начала турнир с победы над египтянкой Майар Шериф — 7:5, 6:3.

В следующем матче Стивенс преподнесла небольшую сенсацию, выиграв у Сораны Кырсти со счетом 6:0, 7:5. Американка взяла реванш у румынки за поражение на февральском турнире в Дохе.

Слоан второй раз в сезоне выиграла два матча подряд. В январе она дошла до третьего круга на Открытом чемпионате Австралии.

В начале марта Стивенс проиграла латвийской теннисистке Анастасии Севастовой (3:6, 2:6) во втором круге турнира в Остине.

Все прогнозы на теннис

В Дубае чемпионка US Open-2017 тоже не прошла второй раунд, но здесь на ее пути оказалась Ига Свентек (4:6, 4:6).

Касаткина

Дарья в первом матче выиграла у француженки Осеан Доден — 6:3, 7:6.

На этот раз россиянка надежно играла на своей подаче, позволив сопернице взять на приеме лишь гейм. В ее случае это действительно успех.

Благодаря этой победе Касаткина прервала серию из трех поражений, которая началась в финале турнира в Дубая.

После этого 12-я ракетка мира проиграла Анастасии Павлюченковой в Дохе и уступила итальянке Лючии Бронцетти в Дубае.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Стивенс в этом матче можно поставить за 2.10, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.74.

Прогноз: несмотря на уверенный старт, далеко не факт, что в ближайшем матче Дарья снова избежит серьезных ошибок. Скорее всего, на этот раз ее ждет нервная игра.

К слову, в январе россиянка проиграла Стивенс во втором круге Australian Open со счетом 6:4, 3:6, 3:6.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.41.