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    «Реал» забил пять безответных мячей «Леганесу»

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    Мадридский «Реал» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании обыграл «Леганес» со счетом 5:0.

    «Реал»
    «Реал»

    В составе мадридцев отличились Родриго, Тони Кроос, Серхио Рамос, Карим Бензема и Лука Йович.

    После этой победы «Реал» с 21 очком вышел на второе место в турнирной таблице Примеры. Команда Зинедина Зидана отстает на одно очко от «Барселоны».

    «Леганес» с 5 баллами располагается на последней строчке.

    Примера. 11-й тур
    «Реал» — «Леганес» — 5:0 (3:0)
    Голы: Родригу, 7 (1:0). Кроос, 8 (2:0). Серхио Рамос, 24 — с пенальти (3:0). Бензема, 69 — с пенальти (4:0). Йович, 90+1 (5:0)«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Вальверде (Иско, 75), Каземиру, Кроос (Модрич, 62), Родригу, Бензема (Йович, 70), Азар«Леганес»: Сориано, Бустинса (Росалес, 72), Омеруо, Тарин, Сильва, Брэйтуэйт, Авазьем, Ривера, Оскар Родригес (Руибаль, 66), Родригес (Ресио, 56), Эн-НесириПредупреждения: Сориано, 24. Бустинса, 41. Сильва, 52. Ривера, 62. Марселу, 63. Руибаль, 84
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