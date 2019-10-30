«Зенит» — «Томь»: составы, коэффициенты, онлайн

Питерскийназвал состав на матч 1/8 финала Кубка России с

В заявку сине-бело-голубых не попал нападающий Артем Дзюба.

«Зенит»: Васютин, Смольников, Ракицкий, Осорио, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.

«Томь»: Сиукаев, Шумских, Печников, Каккоев, Шурыгин, Казанков, Шалаев, Калинский, Сасин, Плетнев, Тлупов.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 1.22, на ничью — 7.25, тогда как на успех «Томи» — 15.50.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0