Ребров: Мало команд в России показывают такой интенсивный футбол, как ЦСКА

Главный тренер «Ференцвароша»поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с

«Прекрасно знаю Сергея Кузнецова и его отца, который является легендой "Ференцвароша". Если бы мы играли со „Спартаком“, то посоветовался бы с Сергеем перед матчем.

Но сейчас можно найти достаточно информации в интернете, я много знаю о ЦСКА, особо с Сергеем не общался. Есть команда профессионалов, которые изучают соперника и дают нам информацию.

Последний сезон играл в России, выигрывал чемпионство с "Рубином", рад этому. Но это совсем другая история, сейчас другие задачи и команда.

Рад, что наша команда спустя 15 лет вернулась в Лигу Европы. Это важный турнир для Будапешта и всей Венгрии.

Семака уважаю за его работу в "Зените", это был супер-игрок и талантливый тренер, который имеет даже в его возрасте большую перспективу. Но по поводу ЦСКА я с ним не говорил, он не выдавал секреты.

ЦСКА представлять не надо, почти каждый год они играют в Лиге чемпионов, сейчас в Лиге Европы. Не многие команды в России показывают такой интенсивный футбол, как ЦСКА.

Все игроки нацелены на быстрый отбор мяча. В середине поля есть игроки, которые хорошо обращаются с мячом и работают интенсивно. Они имеют хороший подбор игроков.

Что касается поражения в Болгарии, то ЦСКА создавал достаточно моментов, пропустили пять, но такое случается.

"Эспаньол" практически ничего не создал, ЦСКА не заслуживал таких результатов. Но против соперников высокого уровня иногда случаются такие поражения», — передаёт слова Реброва «Чемпионат». 0