Додо: Рад, что забил, но, к сожалению, «Шахтер» не победил

Защитник «Шахтера»прокомментировал ничью с загребским «Динамо» (2:2) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Рад, что забил, но, к сожалению, мы не победили. Работали всю неделю именно для того, чтобы заработать эти три очка в домашнем матче.

Очень хотели победить, однако, увы, сыграли вничью. В любом случае у нас есть четыре очка, и нам важно одержать верх в следующем туре в Хорватии, чтобы вырваться вперед.

Я много работал, чтобы завоевать доверие наставника и тренерского штаба. Они очень поддерживают меня, а я рад, что смог помочь команде.

Надеюсь и дальше приносить "Шахтеру" пользу», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0