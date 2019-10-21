Кузнецов: Кононов никогда не обещал, что поставит «Спартаку» игру за четыре месяца

, бывший исполняющий обязанности главного тренераи ассистент, прокомментировал слова специалиста про бесковский футбол за четыре месяца.

«Поверьте, не могу вспомнить ни одного интервью, где он говорил, что поставит "Спартаку" бесковский футбол за четыре месяца.

Насколько мне известно, Кононов это сказал на одной пресс-конференции — и то неохотно. Олег Георгиевич отвечал на вопросы молодых тренеров, специалистов.

Ему задали общий вопрос: сколько нужно времени, чтобы поставить команде комбинационный стиль. Речь не шла конкретно о "Спартаке".

При этом Кононов заметил, что все зависит от многих факторов — от игроков, комплектации и так далее. Специалисты его несколько раз просили назвать сроки. Кононов, нехотя ответил, что примерно четыре месяца. Примерно. Но все это абстрактно!

Так что Кононов нигде, никогда не обещал, что поставит "Спартаку" за четыре месяца. Эти слова раздули после той пресс-конференции, когда он беседовал с молодыми специалистами. Видимо, кто-то намеренно так сделал...

Слова про бесковский футбол — это Георгич действительно произносил, не спорю. У Кононова спросили, какой футбол он считает эталоном спартаковской игры — назвал команду Олега Романцева.

На ней Кононов вырос, ею восхищался. Наверное, еще добавил и про бесковский футбол. Здесь ничего страшного нет.

Георгич хотел видеть атакующий футбол, со "стенками", забеганиями. Он же не заявил, что именно такой футбол "Спартаку" поставит», — приводит слова Кузнецова «Спорт-Экспресс». 0