ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ГончаренкоГончаренко просчитался. ЦСКА снова потерял очки
  • 20:59
    • «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром»
  • 20:33
    • «Манчестер Юнайтед» упустил победу в матче с «Ливерпулем»
  • 19:23
    • СКА в Петербурге уступил «Спартаку» Знарка
  • 19:20
    • Следующим летом МЮ готов потратить 350 млн евро на трансферы
  • 18:51
    • Рублев — победитель «Кубка Кремля»
    Все новости спорта

    «Челси» интересуется Малиновским

    Футбол Челси Англия. Премьер-лига Футбол Англии Аталанта Серия A Футбол Италии Трансферы Сборная Украины Футбол Украины Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Лондонский «Челси» может усилить состав украинским полузащитником «Аталанты» Русланом Малиновским, сообщает Daily Express.

    Руслан Малиновский
    Руслан Малиновский

    В трансфере 26-летнего хавбека, якобы, заинтересован лично главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард.

    Как сообщает Sport Arena, тренер академии «Челси» Клод Макелеле наблюдал за хавбеком «Аталанты» в игре квалификации Евро-2020 Украина — Португалия (2:1).

    Макелеле приезжал в Украину на открытие социально-спортивной школы «Реала» в Ирпене. Тарас Герега, вице-президент ГО «Эпицентр-детям», участвовавшего в открытии школы, рассказал об интересе Макелеле к Малиновскому.

    «На матче с Португалией Макелеле очень много рассказывал про Малиновского. Говорит, буду звонить Лэмпарду. Я вижу в "Челси" тройку: Канте, Жоржиньо, Малиновский.

    Сказал, что смотрит за ним уже два года, Малиновский уже на карандаше», — цитирует Герегу канал «Бомбардир» в YouTube.

    В нынешнем сезоне на счету Малиновского девять матчей за «Аталанту» во всех турнирах без результативных действий. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Челси» получает выгоду из своего упорства
  • Вчера в 04:17
    •
  • Прогноз
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»
  • 1.70
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вашингтон» справится с сопротивлением «Чикаго»
  • «Чикаго» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Обеим командам нужны баллы в очном противостоянии
  • «Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • На «Марио Ригамонти» зрители увидят голы?
  • «Брешия» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Карим Бензема Футбол Примера. «Барселона» разгромила «Эйбар», «Реал» проиграл «Мальорке»Подробности матчей девятого тура чемпионата Испании 00:060
  • 00:03
    • «Севилья» на последних минутах добыла победу в матче с «Леванте»
  • 23:42
    • «Милан» упустил победу над «Лечче»
  • 23:38
    • Клопп: «Манчестер Юнайтед» только оборонялся против нас на «Олд Траффорд»
    Артем Дзюба Футбол РПЛ. Дзюба уничтожил «Ростов», «Локо» выиграл у «Ахмата», ничьи «Спартака» и ЦСКАОбзор матчей 13-го тура чемпионата России Вчера в 21:090
  • Экспресс дня

  • Вернет ли «Арсенал» себе третье место в АПЛ?
  • 2.82
    •
  • 23:29
    • Кудашов: Выходим готовыми побеждать, но сами делаем подарки сопернику
  • 23:16
    • Сульшер: В эпизоде с голом Рашфорда не было нарушения правил
  • 23:13
    • «Челси» интересуется Малиновским
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ман Сити» выиграл у «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем»Обзор матчей девятого тура английской Премьер-лиги Вчера в 20:360
  • 20:04
    • «Монако» вырвал победу у «Ренна»
  • 19:35
    • «Барселону» интересует защитник «Шальке»
  • 17:34
    • Павлюченкова уступила Бенчич в финале «Кубка Кремля»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие