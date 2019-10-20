«Челси» интересуется Малиновским

Лондонскийможет усилить состав украинским полузащитником «Аталанты», сообщает Daily Express.

В трансфере 26-летнего хавбека, якобы, заинтересован лично главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард.

Как сообщает Sport Arena, тренер академии «Челси» Клод Макелеле наблюдал за хавбеком «Аталанты» в игре квалификации Евро-2020 Украина — Португалия (2:1).

Макелеле приезжал в Украину на открытие социально-спортивной школы «Реала» в Ирпене. Тарас Герега, вице-президент ГО «Эпицентр-детям», участвовавшего в открытии школы, рассказал об интересе Макелеле к Малиновскому.

«На матче с Португалией Макелеле очень много рассказывал про Малиновского. Говорит, буду звонить Лэмпарду. Я вижу в "Челси" тройку: Канте, Жоржиньо, Малиновский.

Сказал, что смотрит за ним уже два года, Малиновский уже на карандаше», — цитирует Герегу канал «Бомбардир» в YouTube.

В нынешнем сезоне на счету Малиновского девять матчей за «Аталанту» во всех турнирах без результативных действий. 0