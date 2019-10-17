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    «Милан» понес рекордные убытки в своей истории

    Футбол Италии Милан
    «Милан» объявил о том, что в сезоне-2018/19 клуб понес рекордные убытки в своей истории, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    «Милан» понес рекордные убытки в своей истории
    «Милан» понес рекордные убытки в своей истории

    Как передает источник, клуб потерял 145,9 миллиона евро. Этот показатель превышает предыдущий антирекорд «Милана» на 20 миллионов. При этом руководство «россонери» рассчитывало, что убытки составят не более 90 миллионов.

    Среди причин данных финансовых показателей называется в первую очередь неучастие клуба в еврокубках, снижение дохода от спонсоров и внеплановые расходы на ремонт тренировочной базы.

    В текущем сезоне «Милан» занимает 13-е место в чемпионате Италии после семи проведенных встреч, набрав девять очков. 0

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