Юнгберг может сменить Эмери в «Арсенале»

может заменитьу руля лондонского «Арсенала», сообщает The Athletic.

По данным источника, что владельцы «канониров» отправят в отставку 47-летнего испанца, если команда по итогам сезона не выйдет в Лигу чемпионов.

Напомним, что Эмери возглавил лондонскую команду в конце мая 2018 года.

В составе «Арсенала» Юнгберг выступал с 1998 по 2007 год, выиграл два чемпионата, три Кубка и Суперкубок Англии. Карьеру футболиста он завершил в 2014 году, а в начале этого сезона вошел в тренерский штаб лондонцев.

После восьми сыгранных туров английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 15 набранных баллов. 0