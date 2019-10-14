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    Хеведес после повреждения тренируется в общей группе

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    Пресс-служба московского «Локомотива» сообщила о том, как себя чувствует центральный защитник команды Бенедикт Хеведес. Футболист получил небольшое повреждение в матче с тульским «Арсеналом».

    Бенедикт Хеведес
    Бенедикт Хеведес

    «Во время матча с "Арсеналом" у Хёведеса возник мышечный спазм. К счастью, последующие обследования не выявили повреждений мышечной ткани. Да, Бенедикт пропустил игру с молодёжкой, но чувствует себя хорошо. У него была немного другая программа подготовки в эти дни, но он тренируется в общей группе без каких-либо ограничений», — передает информацию клуба «Чемпионат».

    По итогам 12 туров «Локомотив» занимает первое место, опережая «Зенит», Краснодар« и "Ростов". 0

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