Хеведес после повреждения тренируется в общей группе

Пресс-служба московскогосообщила о том, как себя чувствует центральный защитник командыФутболист получил небольшое повреждение в матче с тульским «Арсеналом».

«Во время матча с "Арсеналом" у Хёведеса возник мышечный спазм. К счастью, последующие обследования не выявили повреждений мышечной ткани. Да, Бенедикт пропустил игру с молодёжкой, но чувствует себя хорошо. У него была немного другая программа подготовки в эти дни, но он тренируется в общей группе без каких-либо ограничений», — передает информацию клуба «Чемпионат».

По итогам 12 туров «Локомотив» занимает первое место, опережая «Зенит», Краснодар« и "Ростов". 0