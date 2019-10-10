Малком перенес операцию и не сыграет за «Зенит» в этом году

Нападающийуспешно перенес операцию, сообщает пресс-служба питерского клуба.

Накануне бразилец вернулся из Финляндии в Россию, где начнет восстановление по индивидуальной программе. Точные сроки реабилитации футболиста не называются, но отмечается, что он не выйдет на поле в этом году.

«По результатам последнего обследования и консультаций с ведущими медицинскими центрами Европы и России медицинский штаб сине-бело-голубых принял решение прооперировать игрока.

Процедура прошла успешно, сегодня Малком возвращается из Финляндии в Петербург, где будет восстанавливаться по индивидуальной программе. Футболист не сыграет до зимней паузы сезона-2019/20.

"Зенит" желает Малкому скорейшего возвращения на футбольное поле!» — говорится в заявлении.

Напомним, 22-летний хавбек перешел в петерский клуб из «Барселоны» в летнее трансферное окно за 40 миллионов евро. Из-за повреждения Малком не играет с августа. 0