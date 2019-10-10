Бельгия — Сан-Марино: счет матча 9:0, обзор голов

Ромелу Лукаку
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Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Ромелу Лукаку, записавший на свой счет дубль (28 и 41 минуты) и результативную передачу на Насера Шадли (31).
Также по голу забили Юри Тилеманс (45+1), Кристиан Бентеке (79), Яри Версхарен (84, с пенальти) и Тимоти Кастань (90).
Автоголами у гостей отметились Кристиан Бролли (35) и Андреа Грандони (43).
Одержав седьмую победу в семи матчах, сборная Бельгии упрочила свое лидерство в турнирной таблице.
Группа I
1. Бельгия — 21 очков (7 матчей)
2. Россия — 18 (7)
3. Кипр — 10 (7)
4. Казахстан — 7 (7)
5. Шотландия — 6 (7)
6. Сан-Марино — 0 (7) 0