Бельгия — Сан-Марино: счет матча 9:0, обзор голов

В домашнем матче отбора Евро-2020 сборнаяразгромила командусо счетом 9:0.

Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Ромелу Лукаку, записавший на свой счет дубль (28 и 41 минуты) и результативную передачу на Насера Шадли (31).

Также по голу забили Юри Тилеманс (45+1), Кристиан Бентеке (79), Яри Версхарен (84, с пенальти) и Тимоти Кастань (90).

Автоголами у гостей отметились Кристиан Бролли (35) и Андреа Грандони (43).

Одержав седьмую победу в семи матчах, сборная Бельгии упрочила свое лидерство в турнирной таблице.

Группа I

1. Бельгия — 21 очков (7 матчей)

2. Россия — 18 (7)

3. Кипр — 10 (7)

4. Казахстан — 7 (7)

5. Шотландия — 6 (7)

6. Сан-Марино — 0 (7) 0