Ари: В глубине души расстроился, что не забил «Спартаку»

Нападающий «Краснодара» Ари поделился впечатлениями после победы над «Спартаком» (2:1) в рамках 12-го тура чемпионата России.

«В перерыве наш тренер попросил нас играть так, как мы и должны были делать — прессиновать в высоком блоке, наверху.

Но после удалений мы стали больше играть сзади. Защищать результат. Все наши игроки в этом матче бились и показали свои лучшие качества.

"Спартак" в непростой ситуации сейчас. Мы это понимали. К тому же матчи между нашими командами всегда сложные.

Но мы хорошо подготовились к этой встрече. Забили два быстрых гола, что предопределило исход.

В глубине души расстроился, что не забил. Вы заметили, во втором тайме не хотел уходить далеко от ворот Артема Реброва. Но главное — победа. Поэтому я счастлив», — приводит слова игрока Sportbox.ru.

Напомним, что по итогам 12 туров «Краснодар» имеет в своем активе 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице. 0