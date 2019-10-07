ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Краснодар» Кононов ушел, проблемы остались. «Спартак» снова проиграл
  • 21:00
    • «Спартак» на выезде проиграл «Краснодару»
  • 00:48
    • Карпин: Мне комфортно в «Ростове», на «Спартак» вообще не смотрю
  • 23:25
    • Спаич: Довели игру до победы за счет характера
  • 23:01
    • Берг: Я доволен сегодняшним матчем, наша команда хорошо сыграла
  • 22:12
    • Ларссон: Безусловно, мы не можем быть довольны результатом
    Все новости спорта

    Ари: В глубине души расстроился, что не забил «Спартаку»

    Краснодар Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Нападающий «Краснодара» Ари поделился впечатлениями после победы над «Спартаком» (2:1) в рамках 12-го тура чемпионата России.

    «В перерыве наш тренер попросил нас играть так, как мы и должны были делать — прессиновать в высоком блоке, наверху.

    Но после удалений мы стали больше играть сзади. Защищать результат. Все наши игроки в этом матче бились и показали свои лучшие качества.

    "Спартак" в непростой ситуации сейчас. Мы это понимали. К тому же матчи между нашими командами всегда сложные.

    Но мы хорошо подготовились к этой встрече. Забили два быстрых гола, что предопределило исход.

    В глубине души расстроился, что не забил. Вы заметили, во втором тайме не хотел уходить далеко от ворот Артема Реброва. Но главное — победа. Поэтому я счастлив», — приводит слова игрока Sportbox.ru.

    Напомним, что по итогам 12 туров «Краснодар» имеет в своем активе 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Кононов ушел, проблемы остались. «Спартак» снова проиграл
  • 00:13
    •
  • Прогноз
  • Германия — Аргентина
  • 1.79
  • Послезавтра в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Расстроят ли канадцы хоккеистов «Айлендерс»?
  • «Нью-Йорк Айлендерс» — «Виннипег Джетс». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Продолжит ли СКА восхождение по таблице?
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Пропустят ли немцы от аргентинцев в Дортмунде?
  • Германия — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Ивелин Попов и Хорен Байрамян Футбол Гений Карпина и трансформация «Ростова»Пресса о матче ЦСКА — «Ростов» Вчера в 20:360
  • 20:26
    • «МЮ» на выезде проиграл «Ньюкаслу»
  • 18:30
    • «Ростов» обыграл ЦСКА и вышел в лидеры РПЛ, Байрамян оформил дубль
  • 17:54
    • «Манчестер Сити» на «Этихаде» проиграл «Вулверхэмптону»
    Маурисио Почеттино Футбол Очередной провал. Семь признаков того, что Почеттино нужно уйти«Тоттенхэм» потерпел гостевое поражение от «Брайтона» Вчера в 12:440
  • Экспресс дня

  • «МанСити» продолжит погоню за «Ливерпулем»
  • 4.56
    •
  • 00:56
    • Ари: В глубине души расстроился, что не забил «Спартаку»
  • 00:40
    • Ещенко: Что изменилось с приходом Кузнецова? Ничего
  • 00:30
    • «Сент-Этьен» обыграл «Лион»
    Дмитрий Хохлов Футбол «Динамо» на дне. «Оренбург» вслед за Кононовым уволил ХохловаРеакция спортивных СМИ на очередное поражение «Динамо» и отставку Дмитрия Хохлова Вчера в 04:240
  • 00:15
    • «Барселона» разгромила «Севилью»
  • 23:53
    • Точный удар Игуаина принес победу «Ювентусу» в матче с «Интером»
  • 22:52
    • Де Хеа: Это самый тяжелый период с тех пор, как я пришел в «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие