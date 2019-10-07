Ари: В глубине души расстроился, что не забил «Спартаку»

«В перерыве наш тренер попросил нас играть так, как мы и должны были делать — прессиновать в высоком блоке, наверху.
Но после удалений мы стали больше играть сзади. Защищать результат. Все наши игроки в этом матче бились и показали свои лучшие качества.
"Спартак" в непростой ситуации сейчас. Мы это понимали. К тому же матчи между нашими командами всегда сложные.
Но мы хорошо подготовились к этой встрече. Забили два быстрых гола, что предопределило исход.
В глубине души расстроился, что не забил. Вы заметили, во втором тайме не хотел уходить далеко от ворот Артема Реброва. Но главное — победа. Поэтому я счастлив», — приводит слова игрока Sportbox.ru.
Напомним, что по итогам 12 туров «Краснодар» имеет в своем активе 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице. 0