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    Матвеев: Считаю, показали достойную игру

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    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал результат матча с московским «Спартаком» в рамках 12 тура РПЛ. Слова менеджера «быков» передает «Чемпионат» со ссылкой на телеканал «Матч Премьер».

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Мы играли в довольно хороший футбол в первом тайме. Может быть, Берг не реализовал момент, но комбинация была хорошая. Мы использовали два момента в первом тайме. Было неприятно получать гол в раздевалку, можно было доиграть спокойнее и уйти на перерыв с более ощутимым преимуществом.

    Начали второй тайм довольно хорошо. Может, в концовке немного не хватило сил, плюс удаление тоже было неприятное. Но выстояли, проявили характер. В таком графике характер выходит на первый план. Считаю, показали достойную игру.

    Не знаю, почему так часто пропускаем в конце первого тайма и удаляемся. Будем разбираться. Мы пытались объяснить судье, что нельзя пересматривать ситуацию без VAR. К сожалению, нас не услышали. Возможно, это нарушение регламента. Может быть, со стороны клуба последует реакция», — сказал Матвеев. 0

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