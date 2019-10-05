«Рубин» — «Тамбов»: составы, коэффициенты, онлайн

объявили составы на матч 12-го тура РПЛ, который пройдет в Казани сегодня, 5 октября.

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберезкин, Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон.

Запасные: Коновалов, Сорокин, Поярков, Старфельт, Башкиров, Кипиани, Зуев, Закиров, Макаров, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Карасев, Килин, Чернышов, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные: Сугробов, Дворяшин, Кулик, Хосонов, Бенито, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.

Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Коэффициент на победу «Рубина» — 2,01, на ничью — 3,25, на победу «Тамбова» — 4,10.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0