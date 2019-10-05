ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гусев отметился первой шайбой в НХЛНХЛ. Дебютная шайба Гусева, разгромная победа «Вегаса»
  • 13:34
    • «Ахмат» обыграл «Уфу» в первом матче Шалимова
  • 11:45
    • Бурдасов подписал контракт со СКА
  • 11:31
    • Гаттузо готов вновь возглавить «Милан»
  • 10:58
    • «Атлетико» планирует купить форварда «Валенсии»
  • 10:44
    • FIA утвердила календарь Формулы-1 на сезон-2020
    Все новости спорта

    «Рубин» — «Тамбов»: известны стартовые составы команд

    «Рубин» — «Тамбов»: составы, коэффициенты, онлайн

    РПЛ Футбол России Тамбов Рубин Календарь РПЛ
    «Рубин» и «Тамбов» объявили составы на матч 12-го тура РПЛ, который пройдет в Казани сегодня, 5 октября.

    Павел Могилевец
    Павел Могилевец

    «Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберезкин, Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон.

    Запасные: Коновалов, Сорокин, Поярков, Старфельт, Башкиров, Кипиани, Зуев, Закиров, Макаров, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.

    «Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Карасев, Килин, Чернышов, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

    Запасные: Сугробов, Дворяшин, Кулик, Хосонов, Бенито, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.

    Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

    Коэффициент на победу «Рубина» — 2,01, на ничью — 3,25, на победу «Тамбова» — 4,10.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Десять тренеров для «Спартака»
  • 01/10/2019 в 01:31
    •
  • Прогноз
  • «Рубин» — «Тамбов»
  • 2.05
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поднимется ли «Дортмунд» с восьмого места?
  • «Фрайбург» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • В Леверкузене будет результативный поединок
  • «Байер» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Оставит ли «Рубин» «Тамбов» на дне РПЛ?
  • «Рубин» — «Тамбов». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Краснодар» — «Хетафе» Футбол Для внутреннего потребления. «Краснодар» совершенно несостоятелен в ЕвропеРеакция спортивных СМИ на домашнее поражение «Краснодара» от «Хетафе» Вчера в 02:120
  • 15:44
    • «Рубин» — «Тамбов»: известны стартовые составы команд
  • 13:58
    • ФНЛ: матчи в Хабаровске и Владивостоке завершились вничью
  • 13:44
    • «Адмирал» дома обыграл «Куньлунь»
    ЦСКА — «Эспаньол» Футбол Евро-импотенция. Армейцы закрепились на дне таблицы ЛЕВторое подряд еврокубковое поражение ЦСКА — в нашем обзоре прессы Вчера в 01:170
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Лестер» сбить «Ливерпуль» с чемпионского темпа?
  • 3.32
    •
  • 13:03
    • «Оренбург» и «Динамо» назвали стартовые составы
  • 11:59
    • «Бордо» отстранил трех игроков академии
  • 11:13
    • Рибери — лучший игрок Серии А в сентябре
    «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. Три голевые передачи Сергачева, два очка Панарина, шайбы Малкина и КучероваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 октября Вчера в 07:480
  • 08:15
    • Россиянин Корешков уступил в главном бою на Bellator 229
  • 10:29
    • «Уфа» — «Ахмат»: известны стартовые составы
  • 10:13
    • Российские волейболисты уступили Бразилии на Кубке мира
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие