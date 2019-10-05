«Рубин» — «Тамбов». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата России 5 октября 2019 года

В субботу, 5 октября, в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» на своем поле примет «Тамбов». Стартовый свисток будет дан в 16:30 по Москве. Прогноз на «Рубин» — «Тамбов».

«Рубин»

Казанский коллектив только в прошлом матче смог прервать свою 5-матчевую проигрышную серию, сыграв на своей территории с «Уфой» со счетом 0:0.

В неудачной серии «рубиновые» уступили на своем поле ФК «Сочи» (0:3), а также на выезде «Ростову» (1:2), «Оренбургу» (1:2) и «Зениту» (0:5) в играх чемпионата России. Еще в этот отрезок они были выбиты из Кубка страны, крупно проиграв «Химкам» (0:3) в гостях.

С 11 очками в активе казанцы расположились в зоне переходных матчей, на 13-й строке, уступая 12-й позиции только по дополнительным показателям.

Последнюю свою викторию команда из Татарстана праздновала 18 августа, когда в родных пенатах переиграла тульский «Арсенал» со счетом 1:0.

В пяти домашних встречах текущей компании Премьер-лиги «Рубин» выиграл в двух из них, еще два раза проиграл и один поединок закончил вничью, разница мячей — 2:4.

«Тамбов»

«Тамбов» по итогам 11 туров российской Премьер-лиги разместился на дне турнирной таблицы, имея на своем счету всего восемь пунктов.

За последний месяц «волки» провели четыре игры, где три из них проиграли и одну выиграли. Победа состоялась над «Ростовом» (2:1) дома в чемпионате.

Поражения по 0:2 пришлись на игру против ЦСКА и «Крыльев Советом» в российском первенства, а также на встречу с «Томью» (0:4) в Кубке страны.

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На чужих территориях тамбовцы в этом розыгрыше РПЛ еще не побеждали, дважды сыграв вничью при трех поражениях, разница забитых и пропущенных — 5:9.

В этом году эти команды провели между собой контрольный поединок, закончившийся безголевой ничьей.

Прогноз на «Рубин» — «Тамбов»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Рубина» предлагают — 2.05.

На викторию «Тамбова» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.25.

Прогнозируем, что на своем поле «Рубин» не проиграет дебютанту РПЛ и матч не будет особо отличаться результативностью. 0