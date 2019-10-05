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    Докампо: Во втором тайме «Рубин» потерял контроль

    Рубин Тамбов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо подвел итоги матча 12-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (2:1).

    Эдуардо Докампо
    Эдуардо Докампо

    «Сегодня было два разных тайма. В первом тайме мы владели инициативой, полностью владели мячом, забили два гола, могли забить третий.

    Потом во втором тайме мы потеряли контроль. Понятно, что свою роль сыграла перестройка, смена схемы соперником. Как результат мы могли пропустить в конце матча.

    Олег Кузьмин просил желтую карточку игроку "Тамбова". Не знаю, справедливо ли Олег получил карточку.

    Видар Кьяртанссон работает, он пытался цепляться за мяч. Понятно, что нападающий должен забивать, но все впереди. Мы довольны его работой.

    Вы видели, как команда во втором тайме реагировала на то, что нужно сохранить победный результат.

    Когда ты хочешь сохранить победный результат, отходишь назад, отдаешь сопернику мяч и начинают возникать проблемы.

    В этом плане, конечно, влияло, что мы не побеждали в предыдущих шести турах. Мы говорили, что нам будет тяжело.

    Никогда не знаешь, будет ли пауза на пользу или нет. Когда побеждаешь, хочется продлить серию.

    С другой стороны в паузу можно укрепить те принципы, над которыми мы работаем и исправить ошибки, которые мы делали во втором тайме», — приводит слова тренера пресс-служба «Рубина». 0

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